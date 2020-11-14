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В галерее «Енисей» готовится к открытию акваклуб «Вода»

В галерее «Енисей» готовится к открытию акваклуб «Вода»
Иллюстрация: instagram.com

Новый проект — акваклуб «Вода» — планирует стартовать через несколько недель. Рассказываем подробности.

#НОВОСТИ

Акваклуб — это еще не аквапарк, который давно страждут красноярцы, но уже больше, чем спа-салон или сауна с бассейном. В инстаграм-аккаунте проекта говорится, что «Вода» — это несколько бассейнов, саун, хаммамов, джакузи и соляных пещер — в одном месте. Кстати, место дислокации проекта — галерея «Енисей», и один из бассейнов с горячей водой будет открытым, с видом на реку. 

Техническое открытие обещают в течение пары недель, однако официальной даты пока нет: сегодня точно планировать что-либо — неблагодарное занятие.

Средний чек акваклуба для взрослого посетителя — 1200-1500 рублей. Для детей — от 600 рублей. Цена варьируется в зависимости от дня недели и времени посещения. Время работы — с 9:00 до 22:00.

В галерее «Енисей» готовится к открытию акваклуб «Вода» 1

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