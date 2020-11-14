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На Театральной площади Красноярска не будет новогодней елки

На Театральной площади Красноярска не будет новогодней елки
Иллюстрация: Trk7.ru

Впервые основной площадкой Центрального района станет не Театральная площадь, а другая локация. Причиной тому — стройка.

#НОВОСТИ

Как пояснили в мэрии Красноярска, установку елки на Театральной площади решили отменить из-за близлежащей стройки — таковы требования безопасности. По этой же причине не планируется и проведение «Белой ярмарки» на верхнем ярусе.

Отметим, строительство ведет компания «Сибиряк», речь идет о строительстве масштабного паркинга.

Добавим, 16-метровую елку установят в сквере имени Чернышевского​ в Покровке. Здесь также зальют большую и среднюю горки, ледяные скульптуры и лабиринт, оформят тематическую фотозону. Помимо этого, праздничные локации появятся на площади Революции и в Центральном парке.

 

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