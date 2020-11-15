Электронное голосование 2021: Красноярский край вошел в список пилотных регионов

Дистанционное ЭГ на выборах 2021 года не будет применяться повсеместно, пилотные проекты будут реализованы не более чем в 20 регионах страны, заявила Элла Памфилова, председатель Центризбиркома.

Регионы поделены на две группы: «А» и «Б». Регионы группы «А» имеют наиболее высокие шансы на попадание в число 20 регионов. Вероятность участия в пилотном проекте регионов из группы «Б» ниже, чем у первой десятки, однако выше, чем у остальных субъектов федерации.

Кто первый?

Ключевым критерием для попадания в список пилотных регионов является технологическая инфраструктура, на базе которой могло бы быть проведено дистанционное электронное голосование. В 2020 году эксперимент с ЭГ был проведен в четырех регионах: Москве (голосование по поправкам и довыборы в МГД), Нижегородской области (голосование по поправкам в Конституцию), Ярославской и Курской областях (дополнительные выборы депутатов Госдумы).

Москва как безоговорочный технологический лидер среди регионов имеет самые высокие шансы на попадание в число 20 субъектов, в которых будет применено электронное голосование. И голосование по поправкам, и довыборы в МГД прошли без серьезных нарушений и сбоев. При этом система ЭГ в Москве во время голосования по поправкам выдержала внушительную нагрузку, онлайн проголосовали более 1 млн избирателей. Поэтому московская система уже сейчас готова к масштабным избирательным кампаниям.

С высокой вероятностью к проекту может присоединиться Татарстан, который считается одним из лидеров по уровню цифровизации и скорости развития IT-сферы. Например, в индексе «Цифровая Россия» Татарстан занимает второе место, уступая только Москве. Также в Республике реализуется большое количество IT-проектов, регион обладает технологическим потенциалом для реализации пилотного проекта по ЭГ.

Также большими шансами на попадание в список пилотных регионов обладает Красноярский край, у которого есть необходимые ресурсы для реализации проекта. Кроме того, для релевантной выборки регионов ЦИКу потребуется включение в эксперимент регионов за пределами европейской части России. По этой же причине высокие шансы на попадание в список имеет Приморский край, административный центр которого является столицей ДФО.

Учитывая вопросы выборки и тот факт, что в двадцатку с большой вероятностью попадет Москва как город федерального значения, попадание в пилотный проект Санкт-Петербурга представляется менее вероятным. Кроме того, следует учитывать жесткую публичную критику избиркома Петербурга со стороны Памфиловой.

К числу регионов, которые имеют высокие шансы на попадание в перечень пилотных регионов, также относятся регионы с крупными административными центрами:

Группа регионов «А»

Москва

Нижегородская, Ярославская, Курская области

Республика Татарстан

Приморский, Красноярский края

Новосибирская, Свердловская, Самарская области

Группа регионов «Б»

Показатели активности избирателей на электронном голосовании способствует восприятию политическими элитами и технологами нового вида волеизъявления как инструмента дополнительного привлечения избирателей на выборы, которые способствует общему росту явки.

В таком случае наибольшую заинтересованность в апробации дистанционного электронного голосования могут проявлять регионы, в которых в ЕДГ пройдут региональные выборы главы субъекта или же регионального парламента. А также регионы, в которых наблюдалась низкая явка на парламентских выборах 2016 года.

Группа регионов «Б»

Краснодарский край

Тверская область

Чеченская республика

Ульяновская область

Калининградская область

Московская область

Томская область

Иркутская область

Архангельская область

Республика Крым

Ключевые факторы выбора регионов

Заинтересованность региональных властей. Ключевым фактором станет инициатива самих региональных властей, которая будет зависеть от оценки целесообразности внедрения нового вида волеизъявления. Помимо очевидных плюсов ЭГ усложняет привычный электоральный процесс и некоторыми ретроградными главами регионов может быть воспринят как дополнительная «головная боль».

Технологическая инфраструктура. Система ЭГ теперь разрабатывается централизованно «Ростелекомом» по заказу ЦИК, однако цифровое развитие региона продолжает оставаться значимым фактором для включения его в «Клуб-20». Основными показателями здесь станут уровень проникновения Сети и количество активных пользователей.

Наличие кадрового потенциала. Для проведения ЭГ в регионе необходимы специалисты, которые бы смогли обеспечить работу системы. Необходимо повышение квалификации сотрудников региональных избирательных комиссий, чтобы процесс прошел без нарушений и технических сбоев.

Проведение в регионе дистанционного электронного голосования — это дополнительная возможность для властей субъекта. Помимо того, что участие в пилотном проекте является довольно статусным для региона и привлекает дополнительное внимание федерального центра, участие также позволит региональным властям продемонстрировать уровень технического развития субъекта федерации, а также, в случае успеха, повысить доверие со стороны центра.

Кроме того, ЭГ — это дополнительные ресурсы в бюджет региона, которые буду направлены на проведение голосования. Учитывая планомерный и расширяющийся переход на ЭГ, регионы, которые раньше включатся в этот процесс, в последствие будут иметь больше опыта, а электоральные процессы в них будут раньше отстроены по-новому.

Из-за явных положительных аспектов участия региона в эксперименте за потенциальные 20 мест развернется борьба между главами субъектов федерации, так как потенциальный круг желающих окажется значительно шире.

Учитывая сроки подготовки к новому виду голосования, регионы-участники пилотного проекта будут определены уже в ближайшее время.