Красноярск: рабочая неделя будет морозной

Синоптики пообещал красноярцам мороз и солнце в течение всей предстоящей рабочей недели. Третья неделя ноября в Красноярске будет умеренно морозной и солнечной до четверга.

Днем в понедельник — 5 °С ниже нуля, во вторник будет –6 °С, в среду и четверг, самые холодные дни недели, –7 °С. В пятницу –4 °С. По ночам устойчивые заморозки от –10…12 °С.

До среды дни будут солнечными, в четверг и пятницу пасмурно, пойдет небольшой снег. Ветер переменный, слабый, усилится к концу недели.