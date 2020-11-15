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Красноярск: рабочая неделя будет морозной

Красноярск: рабочая неделя будет морозной
Иллюстрация: uramarket.ru

Синоптики пообещал красноярцам мороз и солнце в течение всей предстоящей рабочей недели. Третья неделя ноября в Красноярске будет умеренно морозной и солнечной до четверга.

#НОВОСТИ

Днем в понедельник — 5 °С ниже нуля, во вторник будет –6 °С, в среду и четверг, самые холодные дни недели, –7 °С. В пятницу –4 °С. По ночам устойчивые заморозки от –10…12 °С.

До среды дни будут солнечными, в четверг и пятницу пасмурно, пойдет небольшой снег. Ветер переменный, слабый, усилится к концу недели.

 

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