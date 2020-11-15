Четыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученых

Профессор Джон Иоаннидис из Стэнфорда опубликовал список самых влиятельных ученых мира. В него вошли четыре красноярских профессора.

Рейтингом поделился в своем аккаунте в ФБ красноярский ученый Егор Задереев. Что касается составителя рейтинга Джона Иоанидиса, то это врач-эпидемиолог и медицинский статистик с мировым именем. Он регулярно возглавляет списки самых цитируемых учёных мира.

Всего от России в рейтинг Ионидиса вошло 709 ученых, среди них четверо — из Красноярска. Это Андрей Коловский (институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН), Сергей Овчинников (институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН), Евгений Ваганов (бывший ректор СФУ), биофизик Александр Кузнецов (скончался в 2016 году).