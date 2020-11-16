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Бурятия на две недели закрыла торговые центры и общепит

Бурятия на две недели закрыла торговые центры и общепит
Иллюстрация: 2gis.com

Глава республики Алексей Цыденов записал видеообращение, в котором признал дефицит лекарств в аптеках и поблагодарил медиков, «работающих из последних сил и сжав зубы».

#НОВОСТИ

Новые ограничительные меры начинают действовать с 16 ноября и продлятся две недели. В республике будут закрыты все торговые центры, объекты общепита, фитнес-клубы и бани.

 

Ковид в республике и стране не отступает. Занятость коек 82,5% по республике, в Улан-Удэ — более 90%. Задействованы все ресурсы, но прирост больных не сокращается», — заявил Цыденов.

 

Глава Бурятии подчеркнул, что эти ограничения не будут продляться.

 

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