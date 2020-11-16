28% жителей Красноярского края хотели бы получать зарплату в иностранной валюте

Шесть лет назад таких людей в регионе было значительно больше: 37%. Исследование, в какой валюте россияне получают зарплату и в какой хотели бы, провел сайт для поиска работы и сотрудников hh.ru.

По данным опроса, подавляющее большинство – 99% россиян, включая жителей Красноярского края – получают заработную плату в рублях. Среди иностранных валют лидируют доллар (0,3%) и евро (0,2%). Нашлись и такие респонденты, кто на текущий момент получает зарплату в биткоинах, отмечает пресс-служба hh.ru.

На вопрос о том, хотели бы они получать зарплату в иностранной валюте, 40% россиян ответили положительно. Среди жителей Красноярского края доля таких респондентов ниже – всего 28%: 16% предпочли бы евро, 12% - доллар.

Интересно, что те, кто не хотел бы получать зарплату в валюте других стран, преобладают среди представителей рабочего персонала, бухгалтеров, рекрутеров и HR, административного персонала и медиков (в среднем – две трети из каждой профсферы). А вот меньше всего тех, кого устраивает зарплата в рублях – среди представителей искусства и медиа – всего 39%. Зарплату в долларах чаще хотели бы получать ИТ-специалисты и представители сферы «Добыча сырья» (по 33%), а также госслужащие (31%). Зарплатой в евро чаще интересуются респонденты из сферы «Закупки» (40%), а также представители искусства и медиа (36%)», - отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Напомним, по данным аналогичного исследования, проведенного в 2014 году, отказаться от зарплаты в национальной валюте в пользу долларов или евро готовы 37% красноярцев.