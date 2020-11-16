«Булгаков» принимал после одиннадцати и будет оштрафован

Депутаты городского совета Красноярска совместно с городовыми и полицейскими провели массовые проверки общепита.

В соответствии с указом губернатора Красноярского края с 24 октября всем барам, кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей в период между 23:00…7:00 часами.

Введение подобной меры оправдывается… сложной эпидемиологической ситуацией.

В итоге в четырех заведениях зафиксированы нарушения в режиме работы — после 11 вечера продолжали принимать посетителей Rock Jazz Cafe, Famous Music & Food, «Хулиган бар» и «Бар Булгаков».

Сотрудники полиции собрали материалы для привлечения собственников предприятий общепита к административной ответственности. Предпринимателям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Также специалисты проверили 12 точек сети «Пивной причал» — пять из них также работали после одиннадцати, за что владельцы будут привлечены к административной ответственности.