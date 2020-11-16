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«Бобровый лог» к новому горнолыжному сезону готов

«Бобровый лог» к новому горнолыжному сезону готов
Иллюстрация: fgssr.ru

В городе уже установилась минусовая температура. Сейчас на трассе К2 в фанпарке работают 10 снежных пушек, на К1 — 22 снежных ручья.

#НОВОСТИ

На подготовку трасс, если в город не вернутся плюсовые температуры, потребуется 10–14 дней. Если на улице потеплеет, срок подготовки трасс увеличится. О запуске дополнительно сообщат на сайте «Бобгового лога».

В ближайшее время на склонах начнет работу снегоуплотнительная техника.

С открытием первой готовой трассы в фанпарке планируют открыть и учебный склон.

 

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