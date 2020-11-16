Три чиновника из Красноярского края получили должности в Севастополе
Три чиновника из Красноярского края стали членами правительства Севастополя. Новых руководителей он представил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, также выходец из Сибири.
Николай Жигулин — экс-замглавы Норильска — теперь ио замгубернатора Севастополя. Он будет заниматься горхозяйством и природоохранным законодательством.
Виталий Денисов — экс-министр здравоохранения — теперь руководитель департамента здравоохранения Севастополя.
Михаил Савчин — экс-прокурор Красноярского края — теперь глава департамента общественной безопасности Севастополя.