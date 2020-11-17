Красноярцев протестируют на предпринимательство и бизнес-мотивацию

Проведут его в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

В Красноярском крае стартовало онлайн-тестирование на предрасположенность к предпринимательской деятельности. Об этом рассказали в региональном Министерстве экономики и регионального развития.

Комплексный тест совмещает анализ мотивационной сферы, личностных качеств и интеллектуальных способностей, раскрытие их потенциала в рамках профессиональной деятельности — в качестве специалистов или управленцев», — рассказали в ведомстве.

Состоит он из 30 вопросов, ответы на которые позволят понять:

уровень мотивации;

профориентацию;

личностные качества.

Цель тестирования: выявить уровень предпринимательского потенциала в регионе, скорректировать и усовершенствовать предложенные программы по популяризации предпринимательства.