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В красноярском аэропорту одни из самых дорогих в России тестов на коронавирус

В красноярском аэропорту одни из самых дорогих в России тестов на коронавирус
Иллюстрация: atorus.ru

Возвращаясь из-за рубежа, россиянам нужно пройти ПЦР-тест на COVID-19. Ассоциация туроператоров России сравнила цены на эти процедуры в 11 аэропортах страны, откуда разрешены международные перелеты.

#НОВОСТИ
По данным АТОР, сдать ПЦР-тест сейчас можно в 10 из 11 аэропортов с разрешением на международное авиасообщение — про Грозный, который также входит в этот перечень, информации нет.
 
Самая высокая цена на ПЦР-тест составляет 3 000 рублей. Столько за это обследование придется заплатить во Владивостоке и Красноярке, а также в московском Внуково. В других столичных аэропортах тест обойдется дешевле — 2 500 рублей в Домодедово и 2 750 рублей в Шереметьево.
 
Дешевле всего обойдется проверка на COVID-19 в Казани (1 300 рублей) и Уфе (1 320 рублей).
 
В остальных городах ПЦР-тест стоит от 2 000 до 2 550 рублей.
 
Напомним, что, по распоряжению Рспотребнадзора, у прилетевшего есть 72 часа с момента наступления следующих после прилета суток, чтобы пройти ПЦР-тест и загрузить его результаты через портал госуслуг. Невыполнение этого требования грозит штрафом от 15 до 40 тысяч рублей.
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