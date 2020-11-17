В красноярском аэропорту одни из самых дорогих в России тестов на коронавирус

Возвращаясь из-за рубежа, россиянам нужно пройти ПЦР-тест на COVID-19. Ассоциация туроператоров России сравнила цены на эти процедуры в 11 аэропортах страны, откуда разрешены международные перелеты.

По данным АТОР, сдать ПЦР-тест сейчас можно в 10 из 11 аэропортов с разрешением на международное авиасообщение — про Грозный, который также входит в этот перечень, информации нет.

Самая высокая цена на ПЦР-тест составляет 3 000 рублей. Столько за это обследование придется заплатить во Владивостоке и Красноярке, а также в московском Внуково. В других столичных аэропортах тест обойдется дешевле — 2 500 рублей в Домодедово и 2 750 рублей в Шереметьево.

Дешевле всего обойдется проверка на COVID-19 в Казани (1 300 рублей) и Уфе (1 320 рублей).

В остальных городах ПЦР-тест стоит от 2 000 до 2 550 рублей.