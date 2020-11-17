Семь историй о любви представят на сцене Красноярского музыкального театра

8 декабря в 19:00 Красноярский музыкальный театр приглашает на откровенный разговор о любви. Зрители не только поближе познакомятся с артистами, но и узнают рецепт личного счастья театральных пар.

На встрече литературно-музыкального клуба «СТИХиЯ» в первый зимний месяц самыми тёплыми чувствами и эмоциями, своими историями и размышлениями поделятся: заслуженная артистка России Валентина Литвина и Александр Литвин, заслуженный артист России Александр Александров и Галина Тарасова, Александр и Александра Каминские, Рустам и Софья Исановы, Леонид и Ольга Забоевы, Лива и Павел Редозубовы, Максим и София Лисовины.

Заслуженные и молодые артисты расскажут о трудностях и минутах счастья семейной жизни, вспомнят смешные случаи и раскроют свои тайны – как можно много лет жить вместе и не уставать, когда видишь свою вторую половинку практически круглосуточно.