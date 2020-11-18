Сеть ювелирных салонов «Изумруд» запустила необычную серию роликов
Ювелирный бренд «Изумруд» представил коллекцию украшений с помощью красноярских женщин из разных профессиональных сфер.
Идея рекламной кампании состоит в том, чтобы отойти от глянцевости, которая многим сегодня надоела, поскольку модельные образы и «селебритис» далеки от реальной жизни людей. Героинями роликов стали красноярки, которые не похожи на инстадив. Врач, пекарь, журналистка, спортсменка…Все они много работают, добились успехов в своих сферах, но живут обычной жизнью здесь и сейчас. Впрочем, украшения от сети ювелирных салонов Изумруд им очень к лицу. В итоге получилась красивая и душевная видеосерия, сразу обратившая на себя внимание.
Когда меня пригласили принять участие в рекламной кампании ювелирного бренда, я очень удивилась. Ведь я не модель. Однако история снять неглянцевых людей мне откликнулась по ценностям. Я — за правду жизни и чувств. Сама съемка оказалась приятным сюрпризом — мне подобрали украшения, которые подошли и по стилю, и по коду красоты. Когда увидела себя в ролике, было очень лестно. Красивая такая…, — поделилась Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске