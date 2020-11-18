Сеть ювелирных салонов «Изумруд» запустила необычную серию роликов

Ювелирный бренд «Изумруд» представил коллекцию украшений с помощью красноярских женщин из разных профессиональных сфер.

Идея рекламной кампании состоит в том, чтобы отойти от глянцевости, которая многим сегодня надоела, поскольку модельные образы и «селебритис» далеки от реальной жизни людей. Героинями роликов стали красноярки, которые не похожи на инстадив. Врач, пекарь, журналистка, спортсменка…Все они много работают, добились успехов в своих сферах, но живут обычной жизнью здесь и сейчас. Впрочем, украшения от сети ювелирных салонов Изумруд им очень к лицу. В итоге получилась красивая и душевная видеосерия, сразу обратившая на себя внимание.