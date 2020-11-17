Илья Зайцев возглавил Центр развития новых медиапрактик СФУ

Центр, в частности, курирует создание на базе Сибирского федерального университета Высшей школы медиа. Ее стратегическим партнером станет «7 канал».

Задачи Высшей школы медиа - это образование, аналитическая и информационная деятельность. В рамках Школы планируется вести подготовку не только корреспондентов, но и представителей всего спектра медиапрофессий. Одной из ключевых компетенций станут навыки работы в цифровой среде. По словам Ильи Зайцева, уже ведутся переговоры с рядом партнёров на рынке медиа (как российском, так и зарубежном), которые формулируют запрос на подготовку цифровых продюсеров, цифровых редакторов, специалистов по продвижению в социальных сетях.

Включение в Высшую школу медиа эфирного телеканала уже делает школу уникальной и единственной в России, где у образовательного проекта есть собственный эфирный проект. И подготовка ведётся не только на основе исторически сильного классического журналистского образования, но и с включением студентов в повседневный творческий процесс работающего телеканала. Студенты проходят через все функции и этапы медиапроизводства: продюсирование, планирование, съёмки, монтаж. Они на практике узнают весь процесс, определяясь с собственными интересами», — цитирует Зайцева пресс-служба СФУ.

Кроме того Высшая школа медиа должна стать аналитическим центром по вопросам коммуникаций и медиа, а научный и экспертный потенциал университета позволит оценивать информационные тренды, изменение общественного мнения и предоставлять объективную информацию для принятия решений. Также ВШМ будет работать как Центр дополнительного образования для уже действующих журналистов и специалистов в области PR и GR. Обучать в ней будут лучшие российские и иностранные преподаватели-практики.

Полгода до начала нового учебного цикла должно хватить для того, чтобы понять, как будет организовано преподавание. Цент развития новых медиапрактик СФУ должен также разработать «дорожную карту» создания Высшей школы медиа до 2023 года.