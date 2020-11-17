Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
76,25
90,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Илья Зайцев возглавил Центр развития новых медиапрактик СФУ

Илья Зайцев возглавил Центр развития новых медиапрактик СФУ
Иллюстрация: sfu-kras.ru

Центр, в частности, курирует создание на базе Сибирского федерального университета Высшей школы медиа. Ее стратегическим партнером станет «7 канал».

#НОВОСТИ

Задачи Высшей школы медиа - это образование, аналитическая и информационная деятельность. В рамках Школы планируется вести подготовку не только корреспондентов, но и представителей всего спектра медиапрофессий. Одной из ключевых компетенций станут навыки работы в цифровой среде. По словам Ильи Зайцева, уже ведутся переговоры с рядом партнёров на рынке медиа (как российском, так и зарубежном), которые формулируют запрос на подготовку цифровых продюсеров, цифровых редакторов, специалистов по продвижению в социальных сетях.

Включение в Высшую школу медиа эфирного телеканала уже делает школу уникальной и единственной в России, где у образовательного проекта есть собственный эфирный проект. И подготовка ведётся не только на основе исторически сильного классического журналистского образования, но и с включением студентов в повседневный творческий процесс работающего телеканала. Студенты проходят через все функции и этапы медиапроизводства: продюсирование, планирование, съёмки, монтаж. Они на практике узнают весь процесс, определяясь с собственными интересами», — цитирует Зайцева пресс-служба СФУ.

Кроме того Высшая школа медиа должна стать аналитическим центром по вопросам коммуникаций и медиа, а научный и экспертный потенциал университета позволит оценивать информационные тренды, изменение общественного мнения и предоставлять объективную информацию для принятия решений. Также ВШМ будет работать как Центр дополнительного образования для уже действующих журналистов и специалистов в области PR и GR. Обучать в ней будут лучшие российские и иностранные преподаватели-практики.

Полгода до начала нового учебного цикла должно хватить для того, чтобы понять, как будет организовано преподавание. Цент развития новых медиапрактик СФУ должен также разработать «дорожную карту» создания Высшей школы медиа до 2023 года.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Четыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученыхЧетыре красноярских физика попали в топ самых влиятельных ученых
  • Три чиновника из Красноярского края получили должности в СевастополеТри чиновника из Красноярского края получили должности в Севастополе
  • Питерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в МотыгиноПитерский режиссер ищет деньги на ремонт туалета театра в Мотыгино
  • Электронное голосование 2021: Красноярский край вошел в список пилотных регионовЭлектронное голосование 2021: Красноярский край вошел в список пилотных регионов
  • «КрасАвиа» получила два самолета ATR 72-500«КрасАвиа» получила два самолета ATR 72-500
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.