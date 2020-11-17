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Назначен новый руководитель полиции Таймыра

Назначен новый руководитель полиции Таймыра
Иллюстрация: 24.мвд.рф

Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий представил нового начальника Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району.

#НОВОСТИ

Кресло главного полицейского северной территории занял южанин — 33-летний уроженец Армении Эдмон Мхитарян. В 2010 году он окончил Сибирский юридический институт МВД России. После этого проходил службу в полиции Бородинского района Красноярского края. За отличную работу награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

Александр Речицкий вручил Эдмону Мхитаряну служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на новой должности.

Уверен, что новый руководитель справится с поставленными задачами и сможет решить вопросы, которые сегодня стоят перед коллективом территориального органа внутренних дел», — отметил г-н Речицкий.

 

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