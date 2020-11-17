Назначен новый руководитель полиции Таймыра

Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий представил нового начальника Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району.

Кресло главного полицейского северной территории занял южанин — 33-летний уроженец Армении Эдмон Мхитарян. В 2010 году он окончил Сибирский юридический институт МВД России. После этого проходил службу в полиции Бородинского района Красноярского края. За отличную работу награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

Александр Речицкий вручил Эдмону Мхитаряну служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на новой должности.