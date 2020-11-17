В Красноярске начала работать стоматология для больных коронавирусом

При поликлинике № 1 создана специальная бригада стоматологов для оперативной стоматологической помощи больным коронавирусом.

Об этом сообщили в оперштабе Красноярского края по борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада будет оказывать неотложную стоматологическую помощь пациентам с коронавирусом и контактным лицам.

Для того, чтобы получить помощь врачей, нужно оставить заявку. Стоматологи будут довозить пациентов в поликлинику на спецтранспорте в соответствии с заявками.

Чтобы получить помощь, нужно, чтобы у вас на руках было постановление Роспотребнадзора. Позвоните на горячую линию поликлиники №1 по номеру 8 (991) 374-03-11. Передайте свои контактные данные и сообщите о диагнозе или контакте с инфицированным.

Врачи будут работать по будням с 8 до 20, а по выходным с 8 до 18 часов.