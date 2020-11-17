Суд отказал экс-депутату Титову в изменении приговора

Красноярский краевой суд отказался изменять приговор осужденного за взятки и исключенного из членов депутата Законодательного Собрания Красноярского края Сергея Титова.

Апелляционную жалобу, которую подал в интересах своего клиента адвокат, рассматривали сегодня, 17 ноября. Единственным изменением в решении суда стало исправление формулировки, которая касалась исчисления срока наказания. Теперь в документе не будет указания на то, что время содержания бывшего депутата под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за один день в колонии.

Напомним, Сергей Титов, летом 2019 года был арестован за получение взятки. По данным следствия он вымогал у директора энергокомпании 4 млн рублей и половину уставного капитала предприятия в обмен на «способствование завышению тарифа на тепловую энергию».

В феврале 2020 года Железнодорожный районный суд признал Сергея Титова виновным и приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима.