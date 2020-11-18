«Россети Сибирь» планируют установить в Красноярске более 20 тысяч умных счетчиков

С 1 июля 2020 года потребителям не нужно устанавливать приборы учета за свой счет, теперь это зона ответственности энергокомпаний. На это красноярский филиал Россетей готов потратить 250 млн.

По новым правилам покупка электросчетчиков, их установка и обслуживание входит в зону ответственности поставщиков электроэнергии и сетевых организаций. «Умные» счетчики дают возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением.

Прибор нового поколения самостоятельно передает информацию в энергоснабжающую компанию. Он делает это своевременно и точно, имеет минимальный процент погрешности», – поясняет заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала компании Россети Сибирь – Красноярскэнерго Сергей Шиман.

Энергетики рассчитывают, что в результате внедрения таких приборов потери электроэнергии в сетях снизятся до 10%.

В Красноярском крае обновление счетчиков будет проходить постепенно, прибор установят заявителю в течение полугода с момента подачи заявки, ее можно оформить через портал электросетевых услуг портал-тп.рф или по телефону «горячей линии»: 8-800-1000-380.

На закупку и монтаж счетчиков красноярский филиал Россетей планирует направить в 2021 году 250 млн рублей.