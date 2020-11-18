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«Россети Сибирь» планируют установить в Красноярске более 20 тысяч умных счетчиков

«Россети Сибирь» планируют установить в Красноярске более 20 тысяч умных счетчиков
Иллюстрация: Россети Сибирь

С 1 июля 2020 года потребителям не нужно устанавливать приборы учета за свой счет, теперь это зона ответственности энергокомпаний. На это красноярский филиал Россетей готов потратить 250 млн.

#НОВОСТИ

По новым правилам покупка электросчетчиков, их установка и обслуживание входит в зону ответственности поставщиков электроэнергии и сетевых организаций. «Умные» счетчики дают возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением.

Прибор нового поколения самостоятельно передает информацию в энергоснабжающую компанию. Он делает это своевременно и точно, имеет минимальный процент погрешности», – поясняет заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии филиала компании Россети Сибирь – Красноярскэнерго Сергей Шиман.

Энергетики рассчитывают, что в результате внедрения таких приборов потери электроэнергии в сетях снизятся до 10%.

В Красноярском крае обновление счетчиков будет проходить постепенно, прибор установят заявителю в течение полугода с момента подачи заявки, ее можно оформить через портал электросетевых услуг портал-тп.рф или по телефону «горячей линии»: 8-800-1000-380.

На закупку и монтаж счетчиков красноярский филиал Россетей планирует направить в 2021 году 250 млн рублей.

 

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