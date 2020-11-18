Красноярцы стали меньше жаловаться на продажу «не тех» финансовых продуктов

С января по сентябрь 2020 года жители Красноярского края отправили в Банк России 28 жалоб на мисселинг - ситуации, когда потребителям продавали не те финансовые продукты, за которыми они обращались.

В 2019 году за аналогичный период таких жалоб было почти в 2,5 раза больше — 64.

Большинство жалоб на мисселинг в 2020 году связаны с покупкой полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). За три квартала поступило 22 таких обращения. Меж тем с 1 апреля 2019 года продавцы такого продукта обязаны сообщать клиенту, что инвестиционный доход по ИСЖ не гарантирован, а при досрочном расторжении договора покупатель получит меньше денег, чем внес. А также напоминать о том, что вложения в ИСЖ не попадают в систему государственного страхования вкладов.

Зачастую люди осознают, что приобрели не тот продукт, уже после заключения договора. В такой ситуации рекомендую писать жалобу в саму финансовую организацию и в интернет-приемную Банка России. В случае с ненужным полисом страхования можно воспользоваться периодом охлаждения — это время, 14 календарных дней, когда у потребителя есть право, написав заявление, расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Всего с января по сентябрь 2020 года жители Красноярского края пожаловались на деятельность финансовых организаций 3 372 раза. Пик обращений пришелся на начало пандемии: в апреле в краевое отделение ЦБ поступило 528 жалоб.

Более чем на треть сократилось количество жалоб на страховые организации, их всего 336. Как поясняет пресс-служба регулятора, красноярцы значительно меньше жалуются на ОСАГО. За 9 месяцев 219 года их было 349, в нынешнем году только 240.

Меньше стало и обращений, связанных с деятельностью микрофинансовых организаций: в этом году с января по сентябрь их было 320, годом ранее за аналогичный период — 427.