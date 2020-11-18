Михаил Шубский стал членом Общественной палаты Красноярска

Бывший директор красноярского культурно-исторического музея сменил на этом посту выбывшую в связи переездом Наталью Лебедеву. В этом году Шубскому исполнится 70 лет.

По итогам конкурса на замещение освободившегося места в Общественной палате Красноярска, новым ее членом стал Михаил Шубский. Об этом организация написала в своих соцсетях.

В Общественную палату его выдвинула автономная некоммерческая организация «Красноярский центр сохранения ретро-транспорта „Авто-ретро“».

Примерно через неделю, 26 ноября, Шубскому исполняется 70 лет.

С 1991 года он руководил Красноярским краевым культурно-историческим музейным комплексом (ныне — музей «Площадь Мира»). Покинул пост директора он в 2016 году. Имеет степень кандидата философских наук. Является президентом городской шахматной федерации Красноярска.