Закон о неприкосновенности экс-президентов поддержан красноярскими депутатами

Нижняя палата приняла в первом чтении поправки в Закон «О гарантиях Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Неприкосновенность распространится на самих бывших глав государства, но и на их семью, имущество, жилье и служебные помещения, транспорт, средства связи, документы, переписку.

Экс-президента не смогут арестовать, задержать, обыскать или привлечь к какому-либо виду ответственности.

Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии Президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества», – отметил инициатор проекта Павел Крашенинников.

Лишить экс-президента неприкосновенности сможет Совет Федерации, если Госдума обвинит бывшего главу в госизмене или тяжком преступлении.

По информации ТАСС, неприкосновенность не будет распространяться на Михаила Горбачева, так как он был президентом СССР, а не главой РФ, как требует законопроект.

Напомним, инициаторами проекта стали Павел Крашенинников и Андрей Клишас, депутат Госдумы от Красноярского края. Проект подготовили для внесения поправок в Конституцию РФ.

Из депутатов от Красноярского края «За» проголосовали: Раиса Кармазина, Сергей Сокол, Петр Пимашков, Юрий Швыткин и Лариса Шойгу. Депутаты Виктор Зубарев и Артур Чилингаров не голосовали.

Напомним, ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий экс-президенту стать пожизненным сенатором.