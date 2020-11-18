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Глава Хакассии вышел с коронавирусного больничного

Глава Хакассии вышел с коронавирусного больничного
Иллюстрация: bezformata.com

Валентин Коновалов вернулся в свой губернаторский кабинет. Целый месяц он лечился от коронавируса и наконец получил отрицательный результат, о чем сообщил в социальных сетях.

#НОВОСТИ

Результат моего последнего теста на COVID-19 — отрицательный. С учетом изменения правил Роспотребнадзора выхожу из режима изоляции и завтра полноценно приступаю к работе», — написал он в своем Инстаграм.

Далее Валентин Коновалов сообщил своим подписчикам о том, что Роспотребнадзор утвердил новые правила для пациентов с COVID-19.

Отныне выписка пациентов с новой коронавирусной инфекцией возможна после одного отрицательного теста на COVID-19 — раньше требовалось два тестирования. При положительном тесте повторный анализ можно будет провести не раньше, чем через три дня», — сообщил глава Хакасии.

За месяц отсутствия губернатора на рабочем месте в регионе произошел крупный скандал с нехваткой мест в стационарах для больных коронавирусом. Причем жаловались на ситуацию не только больные и их близкие, но и сами работники сферы здравоохранения. Так, водитель скорой помощи записал видеообращение к президенту, после чего Владимир Путин, подключив министерство обороны, отправил в регион медицинский десант.

 

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