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Страховые взносы для ИП в 2021 году останутся на прежнем уровне

Страховые взносы для ИП в 2021 году останутся на прежнем уровне
Иллюстрация: auditpart.ru

Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким образом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят:

#НОВОСТИ
  • на обязательное пенсионное страхование 32,448 тыс. рублей;
  • на обязательное медицинское страхование 8,426 тыс. рублей.

ФНС России напоминает, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 20,318 тыс. рублей.

 

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