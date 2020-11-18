Страховые взносы для ИП в 2021 году останутся на прежнем уровне

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Сумма фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. Таким образом, в следующем году страховые взносы для индивидуальных предпринимателей составят: