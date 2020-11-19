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Больше половины сибиряков недовольны качеством своей жизни

Больше половины сибиряков недовольны качеством своей жизни
Иллюстрация: pixabay.com

Страховая компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» провели опрос россиян на предмет удовлетворенности жизнью. Мнения разделились по уральскому хребту.

#НОВОСТИ
В Сибирском федеральном округе 50,6% его жителей заявили, что недовольный качеством свой жизни. Чуть больше — 53,8% — таковых было на Дальнем востоке.
 
Полностью или скорее удовлетворены качеством своей жизни более половины опрошенных из Москвы (69,5%), Северо-Западного (62,3%), Северо-Кавказского (56,9%), Уральского (56,7%), Центрального (54,8%) и Приволжского (53,7%) федеральных округов, а также из Санкт-Петербурга (52%).
 
В среднем же по стране доля респондентов, довольных качеством своей жизни, составила почти 54,7%. Причем женщины выражали удовлетворение качеством жизни чаще мужчин (56,8% против 52,6%), а молодежь (18-29 лет) чаще тех, кому за 30 — почти 62% против 51,3%-54,2% (в зависимости от возрастной группы).
 
Большинство респондентов (70,4%) назвали главным признаком качественной жизни крепкое здоровье и качественную медицину. На втором месте оказался высокий уровень дохода (его к главным признакам качественной жизни отнесли 41,6% россиян). На третьем — наличие собственного жилья (оно входит в приоритеты 31,7% опрошенных.
 
Наименьшая доля респондентов ставили в приоритет возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), наличие автомобиля (4,2%) и жизнь в столице или крупном городе (0,4%).
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