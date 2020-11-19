Райффайзенбанк направит не потраченные на корпоративы деньги в благотворительные фонды

Сумма пожертвований составит порядка 45 млн рублей. Средства будут разделены поровну между всеми сотрудниками банка, каждый будет сам решать, куда их направить.

В декабре сотрудники получат доступ к своему виртуальному счету на корпоративном портале, где будет создан внутренний благотворительный маркетплейс с вариантами помощи детям, взрослым, пожилым людям, животным, а также окружающей среде. Партнером акции стал сервис Добро Mail.ru.

Вынужденно отменяя новогодние мероприятия во всех городах нашего присутствия, мы не хотели лишать людей праздника. Давно доказано, верный способ почувствовать себя счастливее – это сделать счастливыми других. Но как выбрать какой-то один фонд или одно направление, которому стоит помочь? Значительной доли пожертвований из-за пандемии лишились многие. Мы посчитали справедливым, чтобы каждый сотрудник сам решил, кому он хочет помочь в этот Новый год», – отметил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.

Пожертвовать можно будет как всю доступную сумму разом, так и частями, если кто-то хочет поддержать сразу несколько организаций. Кроме того, каждый сотрудник сможет добавить любую сумму сверх выделенных банком денег. Сбор средств завершится в канун Нового года.