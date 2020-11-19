«Красмаш» в два раза увеличил производство кислорода для больниц

Красноярский машиностроительный завод в настоящее время производит кислород для больниц края круглосуточно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас кислород в больших объемах требуется для поддержки пациентов с коронавирусной инфекцией. В производстве задействованы две установки, которые вырабатывают газообразный и жидкий азот, технический и медицинский кислород. Объемы производства в итоге выросли в два раза до тысячи тонн в месяц.

Баллоны доставляют в Красноярский краевой онкологический диспансер, клиническую больницу №51 ФМБА России и другие больницы края.