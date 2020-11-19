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В бюджете Красноярского края выросла доходная часть

В бюджете Красноярского края выросла доходная часть
Автор фото: Olya Adamovich. Иллюстрация: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания приняли бюджет на три года в первом чтении. Дефицит бюджета на 2021 год установлен в 6% от расходов (чуть более 17 млрд рублей).

#НОВОСТИ

Общий объем доходов краевого бюджета на 2001 год - 269,76 млрд рублей, общий объем расходов - 286,943 млрд рублей. При этом доходная часть по сравнению с первоначально внесенным в парламент документом выросла на 10,5 млрд рублей. Как сообщил ТАСС вице-премьер краевого правительства - министр финансов Владимир Бахарь, это произошло в том числе за счет федеральных средств.

В 2022 году предполагается еще увеличить доходную часть, до 274,862 млрд рублей и немного сократить расходы – до 281,866 млрд рублей, зафиксировав дефицит бюджета в объеме 7 млрд рублей. На 2023 год бюджет сверстан без дефицита, доходы и расходы утверждены на уровне 284,98 млрд рублей.

Второе чтение должно пройти 10 декабря.

Отметим, что бюджет 2020 года был сверстан с дефицитом на уровне 6 млрд рублей, однако в связи с пандемией коронавируса и необходимостью внедрения мер поддержки, финансовый год край заканчивает с дефицитом в 26,6 млрд рублей. При этом доходная часть выросла на 15 млрд, а расходная – почти на 35 млрд рублей.

 

 

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