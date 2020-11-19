В Красноярском крае ввели новые налоговые льготы для бизнеса

На сессии Законодательного Собрания края принят ряд законов, связанных с изменением краевого налогового законодательства. Речь о патентной системе, упрощенке и налоге на имущество.

Новые законы направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии, а также в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщают в правительстве региона.

Во-первых, речь идет о расширении списка видов деятельности, на которых распространяются льготы по упрощенке. Теперь их получат общественные организации, автошколы, а также предприниматели, оказывающих бытовые услуги населению. Также ими смогут воспользоваться предприниматели, занимающиеся полиграфической деятельностью, оказанием информационных услуг и производством кинофильмов. Общий объем поддержки по этой статье превысит 2 млрд рублей.

Два других закона ориентированы на тех, кто с 1 января 2021 года перейдет с ЕНДВ (ввиду отмены) на упрощенную или патентную систему налогообложения. Так, ставки УСН для таких предпринимателей снизят до 4% в 2021 году и до 5% в 2022 году — по доходам, а также до 10% в 2021 году и 12,5% в 2022 году — по доходам минус расходы. Также на 2021-2023 годы вдвое снижены налоговые ставки по УСН для резидентов Арктической зоны на территории края, также социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для патентной системы налогообложения (ПСН) расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в том числе для возможности применения ПСН при переходе со специального налогового режима в виде ЕНВД.

Помимо этого изменен краевой закон «О налоге на имущество организации». С 2021 года для организаций будет применяться особый порядок налогообложения исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества жилого и хозяйственного назначения, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.