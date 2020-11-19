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Топливо продолжает расти в цене в Красноярском крае

Топливо продолжает расти в цене в Красноярском крае
Иллюстрация: krasnews.com

Специалисты Красноярскстата рассказали, как менялись потребительские цены на автомобильное топливо в 2019 году. Динамика роста и падения цен на разные виды топлива была отличалась.

#НОВОСТИ

Стоимость одного литра АИ-92 в Красноярске 9 января 2020 года составила 41,23 рубля (на 0,16 рубля дороже, чем годом ранее). Абсолютный минимум 2020 года зафиксированы в период с 8 апреля по 20 мая — 40,77 рублей. Максимума цены достигали 10 и 17 июня — 42 рубля, — сообщает «КП».

Бензин АИ-95 за год подешевел на 0,05 рубля: 9 января 2019 года — 43,49 рубля, сейчас — 43,44 рубля. Минимальная цена 42,88 рубля держалась в периоде с 8 апреля по 20 мая. Годовой максимум — 44,4 рубля был продемонстрирован 22 июля.

Самая большая дельта в цене за год у бензина АИ-98 — в течении 2020 года цена колебалась от 48,78 рубля до 49,89 рублей, то есть на 1,11 рубля (2,3 %). Ценовой потолок держался с 30 сентября по 14 октября на отметке 50,10 рубля.

Цена на дизельное топливо росла с минимума 49,16 рубля от 9 января 2019 года и за год выросла на 1,78 рубля (3,6 %). Дешевле всего дизтопливо обходилось в период с 29 апреля по 20 мая 2019 года — 47,42 рубля. Самая высокая цена держится на отметке 50,94 рубля с 9 декабря 2019 года.

Столица Хакассии — Абакан

Стоимость АИ-92 в Абакане год назад составляла 41,04 рубля, сегодня — 40,96 — то есть на 8 копеек дешевле. Хорошая тенденция. При этом самая высокая цена прошлого года держалась целых три недели в июле — 41,39 рублей. А «обвал цен» случался дважды: в феврале и апреле — до 40,90 рублей.

АИ-95 за год вырос в цене на 11 копеек, с 43,08 до 43,19 рубля. Дешевле всего литр горючего можно было купить 29 апреля 2019 года — за 42,72 рубля. А дороже всего в первую неделю октября — за 43,34 рубля.

АИ-98 в Хакасии пошел на минус, в отличие от Красноярского края. Здесь бензин этой марки за год снизился на 38 копеек, в начале 2020 года его цена 46,72 рубля. Дешевле всего он обходился покупателям в период с 15 по 29 апреля 2019 года — по 46,06 рубля. А самая высокая цена зафиксирована 9 января 2019 года — 47,10 рубля.

Дизтопливо за год подорожало на 19 копеек, в начале этого года на него зафиксирована цена 48,88 рублей. И, кстати, четыре недели (с 29 апреля по 20 мая 2019 года) купить литр дизтоплива на абаканских заправках можно было по 46,60 рублей. Зато самая высокая цена держалась шесть недель в конце 2019 года — 49,00 рубля за литр.

Столица Тувы — Кызыл

Как показывает статистика, на автозаправках Кызыла за год произошло снижение цен на все виды автомобильного топлива. Судите сами: АИ-92 год назад стоит 43,32 рубля, а сейчас 42,53 — минус 79 копеек. 22 апреля прошлого года его и вовсе можно было купить по 39,58 рубля за литр. Правда, 7 и 24 июня цены вдруг вскочили до 43,39 рублей, но потом снова «образумились».

АИ-95 в начале января стоил 45,32 рубля, а в этом году — 44,65, снова минус 67 копеек. Нижний показатель цены был зафиксирован 22 апреля — 41,58 рубля. Верхний в июне — 45,39 рубля за литр.

АИ-98 за год подешевел ровно на 1 рубль, сегодня его цена 50,12 рублей. И это самый низкий показатель за отчетный период. Зато дороже всего бензин этой марки стоил в начале прошлого года, с 21 января по 25 февраля он держался на отметке в 51,28 рубля.

Дизельное топливо в Туве дороже, чем у соседей. Сегодня оно стоит 54,63 рубля, это на 1,18 рублей дешевле, чем год назад. В начале 2019 года сначала цена подскочила вверх, до 55,81 рубля. Зато потом целых 11 недель, с апреля по июль, цена на дизтопливо сильно просела до 50,38 рубля.

 

 

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