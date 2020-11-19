На острове Татышев приступили к строительству причала
В Красноярске в западной части острова Татышев приступили к строительству причала, который станет первым из шести для швартовки малых судов в черте краевого центра.
Застройка береговой линии острова будет проводиться поэтапно и комплексно — понтонный причал, аллеи, освещение и детский городок. Особое внимание будет уделено доступности территории для маломобильных горожан.
Сумма контракта составила 8,5 млн рублей. Средства выделены из краевой казны. Проект разработан «Бюро Архитектон» с акцентом на использование натуральных материалов.
Площадь территории, которая будет благоустроена, составляет 4,7 тыс. кв. метров.