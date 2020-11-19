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На острове Татышев приступили к строительству причала

На острове Татышев приступили к строительству причала
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске в западной части острова Татышев приступили к строительству причала, который станет первым из шести для швартовки малых судов в черте краевого центра.

#НОВОСТИ

Застройка береговой линии острова будет проводиться поэтапно и комплексно — понтонный причал, аллеи, освещение и детский городок. Особое внимание будет уделено доступности территории для маломобильных горожан.

Сумма контракта составила 8,5 млн рублей. Средства выделены из краевой казны. Проект разработан «Бюро Архитектон» с акцентом на использование натуральных материалов.

Площадь территории, которая будет благоустроена, составляет 4,7 тыс. кв. метров.

На острове Татышев приступили к строительству причала 1

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