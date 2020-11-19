А какой ты предприниматель: пройти онлайн-тест

В Красноярском крае проводится онлайн-тестирование по предпринимательству, которое выявит предрасположенность к успешному старту и развитию бизнеса.

Тест комплексный — он совмещает анализ мотивационной сферы, личностных качеств и интеллектуальных способностей, раскрытие их потенциала в рамках профессиональной деятельности — в качестве специалистов или управленцев.

Онлайн-тест состоит из 30 вопросов, которые помогут оценить:

Уровень мотивации: хватит ли вам сейчас энергии и мотивации для старта бизнеса

Профориентация: насколько вы разбираетесь в сфере предпринимательства

Личностные качества: какие у вас слабые и сильные стороны

По результатам тестирования приходит ответное письмо с расшифровкой результатов и рекомендациями по их улучшению.

Тест позволит выявить уровень предпринимательского потенциала в регионе, скорректировать и усовершенствовать предложенные программы по популяризации предпринимательства.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Красноярском крае.

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