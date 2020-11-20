Банки Красноярского края стали меньше кредитовать наличными

По отношению к прошлому году разница не очень велика. К прошлому же месяцу она существенно выше. В среднем по России же картина иная - здесь большее снижение зафиксировано в годовой перспективе.

В октябре 2020 года жителям Красноярского края банки выдали порядка 30 тысяч кредитов наличными, что на 1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 6% — чем сентябре этого же. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

По количеству выданных кредитов подобного типа край лидирует среди регионов Сибири. Да и спад на этом направлении (октябрь к сентябрю) здесь самый низкий — в других территориях СФО он составляет 8-13%.

В целом по России в октябре 2020 года банки выдали 1,3 млн нецелевых потребительских кредитов, что на 2% меньше, чем в сентябре, и на 7% — чем в октябре 2019-го.