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Банки Красноярского края стали меньше кредитовать наличными

Банки Красноярского края стали меньше кредитовать наличными
Иллюстрация: pixabay.com

По отношению к прошлому году разница не очень велика. К прошлому же месяцу она существенно выше. В среднем по России же картина иная - здесь большее снижение зафиксировано в годовой перспективе.

#НОВОСТИ
В октябре 2020 года жителям Красноярского края банки выдали порядка 30 тысяч кредитов наличными, что на 1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 6% — чем сентябре этого же. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.
 
По количеству выданных кредитов подобного типа край лидирует среди регионов Сибири. Да и спад на этом направлении (октябрь к сентябрю) здесь самый низкий — в других территориях СФО он составляет 8-13%.
 
В целом по России в октябре 2020 года банки выдали 1,3 млн нецелевых потребительских кредитов, что на 2% меньше, чем в сентябре, и на 7% — чем в октябре 2019-го.
Банки не стали резко сворачивать кредитование, а лишь несколько ужесточили свои кредитные политики, предпочитая выдавать займы меньшему числу заемщиков, но на более крупные суммы. Если жесткие карантинные меры так и не будут введены в ближайшее время, то в конце года — традиционно лучшем периоде для кредитования — выдачи будут не сильно хуже, чем в 2019 году», — считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
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