Что читать? 9 главных книг ноября с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о новинках издательства «Альпина Паблишер». Внимание: до 30 ноября небывалые скидки на книги! Ссылки - в конце обзора.

Коллектив авторов HBR

Эффективная обратная связь

Любой руководитель знает, что система обратной связи критически важна для повышения эффективности управления и полноценного профессионального развития сотрудников. Но как сформулировать свое мнение корректно, чтобы мотивировать сотрудников и не вызвать негативной реакции? Авторы этой книги — эксперты в области развития персонала предлагают множество практических советов: от методов конструктивной критики до способов оценивать выдающуюся работу. Вы узнаете, как сделать обратную связь частью ежедневного взаимодействия; научитесь планировать трудный разговор и оценивать эффективность работы сотрудника, когда результаты неочевидны; сможете определять причины профессиональных проблем и оптимизировать рабочие процессы. Вы узнаете, как: наладить доверительные отношения с сотрудниками; акцентировать внимание на прогрессе; мотивировать сотрудников, признавая их успехи; привлекать подчиненных к обсуждению результатов; ставить цели, которые помогут сотрудникам развиваться; высказывать критику в контексте корпоративной культуры компании.

Коллектив авторов HBR

Управление результативностью

В последние годы традиционные подходы к управлению результативностью стали подвергаться жесткой критике. Многие бизнес-лидеры все чаще ставят под сомнение полезность ежегодной аттестации или, например, целесообразность планирования целей на год — все то, что традиционно влияет на зарплату сотрудника и его рейтинг успешности. В современных компаниях, где высоко ценится креативность и инновации, оценить работников по старым схемам зачастую просто невозможно. Авторы помогут вам найти новые способы управления результативностью в повседневной работе, позволяющие отслеживать развитие сотрудников, получать обратную связь, находить возможности для роста и при этом обеспечивать достижение общекорпоративных целей. Вы узнаете, как: помочь сотрудникам ставить гибкие цели, которые соответствуют политике компании; обеспечить непрерывную обратную связь; улучшить результаты с помощью коучинга; мотивировать персонал через поощрения и вознаграждения; управлять результативностью сотрудников, работающих удаленно; уберечь команду от выгорания.

Стив Нисон

Японские свечи: графический анализ финансовых рынков

О системе технического анализа, которая отлично известна на Востоке, а на Западе лишь робко изучается самыми смелыми из новаторов. О навыках распознавания сигналов свечей и свечном анализе как самостоятельном методе прогнозирования. Умение «читать» свечные графики — ценнейший навык для любого человека, торгующего на бирже или на валютном рынке Forex. По форме отдельной свечи, моменту ее возникновения и комбинации, которую она образует с соседними элементами, можно с высокой вероятностью предсказывать дальнейшие движения рынка, выявлять точки разворота трендов, находить подтверждения сигналам других индикаторов, а значит заключать сделки именно тогда, когда это нужно, избегая ошибок. И в этом нет никакой магии — лишь вековые наблюдения за психологией трейдеров. Когда-то Стив Нисон первым в доступной форме и с многочисленными примерами рассказал западному миру о японских свечах. Перед вами обновленное издание его классической книги, адресованной как новичкам в трейдинге, так и профессионалам. Японская пословица гласит: «Первый утренний час управляет всем днем». Так и период открытия рынка задает вектор дальнейшего движения цен: к этому моменту все вечерние новости уже бывают отфильтрованы и осмыслены, и все формирующиеся на рынке тенденции как бы сходятся в единой временной точке.

Роб Фитцпатрик

Спроси маму: как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?

Стив Бланк, гуру стартап-движения, говорит, что главное для начинающего предпринимателя — это «выйти из офиса», то есть начать напрямую узнавать у клиентов, что им нужно. Однако получите ли вы действительно важную информацию, зависит от того, какие вопросы вы будете задавать. Кстати, самый популярный вопрос — «Нравится ли вам наша идея или продукт»? — неверен. Это все равно что спрашивать маму, по душе ли ей ваша идея: она любит вас и в любом случае похвалит, не желая расстраивать. Так же поступают и 99% клиентов. В общем, чтобы быть успешным предпринимателем, надо знать, как и что именно спрашивать, и по книге Роба Фитц­патрика вы научитесь это делать! Автор поможет вам понять, когда ответ дается из вежливости и не несет никакой ценности, подскажет, в каком направлении следует развивать беседу, какие уточняющие вопросы задавать, как избегать социально желаемых ответов, как понять, что в продукте хорошо или плохо, нужен ли он рынку, как его правильно позиционировать — и все это со множеством реальных примеров. Перед вами краткое, полезное и написанное с хорошим юмором практическое руководство по эффективному общению предпринимателя с клиентами. Оно поможет вам сэкономить время, деньги и нервы.

Роберт Дью, Сайрус Аллен

Клиентский опыт: как вывести бизнес на новый уровень

В наше время, когда денег у населения все меньше, а конкуренция среди компаний за эти деньги все яростнее, бизнесу очень полезно понимать, как важно для компании формировать положительный клиентский опыт (customer experience, CX). Руководители-стратеги давно перестали считать потребителей просто источником быстрых денег: они вкладываются в долговременное преимущество — лояльность. Эта книга — качественное практическое руководство для руководителей и менеджеров, стремящихся повысить качество своего взаимодействия с клиентами. Customer Experience Innovation, революционная методика Роберта Дью, стала настоящим прорывом в области развития клиентского опыта. В книге подробно и с примерами рассказывается о конкурентных преимуществах клиентоориентированного подхода, о том, как правильно инвестировать в его развитие, как эффективно устранять возникающие проблемы, как не только понять, что именно нравится клиентам, но и оставить конкурентов далеко позади. Для каждого этапа создания правильного CX приводятся простые инструкции, а все предлагаемые шаги иллюстрируются реальными кейсами как небольших компаний, так и монстров рынка, таких как Ritz Carlton и IKEA. Особого внимания заслуживают разделы, посвященные онлайн-бизнесу и правильному брендингу. Это практическое руководство для менеджеров с опытом работы в линейном управлении, операциях, маркетинге, финансах или обслуживании клиентов. В нем вы найдете простые инструменты для исследования, создания и развития инноваций в пространстве customer experience (CX) — как для крупных, так и для небольших компаний. Теперь вы не просто будете понимать, что именно нравится клиентам, но и разберетесь в том, как усилить свой бизнес и оставить далеко позади конкурентов и подражателей, применяя разработанный авторами книги революционный творческий подход к созданию конкурентных преимуществ.

Максим Ильяхов

Шаблоны текста для работы и бизнеса: коммерческие предложения, письма сотрудникам и клиентам, пресс-релизы, продающие тексты, объявления о вакансиях, ценности и даже миссия компании — для любых отраслей (комплект карточек)

Сборник шаблонов текста для работы и бизнеса - это шаблоны писем, рассылок, пресс-релизов, рекламы и текста для сайта. Выбирайте подходящий, меняйте в нем детали под свою ситуацию и используйте. Не нужно возиться со структурами, выбирать слова, переживать о сочетаемости или спорить о стиле. Все шаблоны уже структурированы, исходя из задачи, а стиль подобран так, чтобы текст работал в любой ситуации. Если вы профессионал в области текста, используйте эти шаблоны как отправную точку для вашего авторского материала. Добавляйте подробности, наращивайте структурные элементы и создавайте шедевры, от которых ваши клиенты будут в восторге. А если вы просто хотите, чтобы у вас был хороший текст, — берите эти шаблоны и пользуйтесь. По сравнению с профессиональным копирайтером, они дадут вам 90% качества, но во много раз быстрее и дешевле. Набор из 64 двухсторонних карточек и инструкции упакован в плотный картонный футляр с магнитной застежкой. Бонус — на карточках есть ссылки на 10 видеоуроков о составлении самых популярных текстов.

Коллектив авторов HBR

Управление проектами

Каждый раз, когда вам поручают новый проект или работу, вы сталкиваетесь со знакомым чувством неопределенности. Как выполнить все вовремя и не выйти за рамки бюджета? Где найти нужных специалистов? Как увлечь команду единой целью? Стоит ли придерживаться первоначального плана чего бы это ни стоило или лучше проявить гибкость? Можно ли делегировать часть своих полномочий, или надежнее контролировать все самостоятельно? Ваш проект может быть любым — большим или маленьким — от дизайна нового автомобиля до обновления информационной системы, но в любом случае вам предстоит пройти один и тот же путь из 4 этапов: планирование, подготовка, исполнение и завершение. Авторы книги подробно рассказывают о каждом этапе и предлагают универсальный алгоритм действий. Вы овладеете необходимыми инструментами для эффективного управления проектами и обретете уверенность в себе и своих решениях. Вы научитесь: выбирать нужных людей и поддерживать в них интерес к работе; избегать неконтролируемого расширения масштаба проекта; концентрироваться на ключевых задачах и строить логическую последовательность; разбираться в методах Gantt и PERT; вовлекать в работу несговорчивых членов команды; держать в курсе заинтересованных лиц; адекватно оценивать успешность проекта; решать, когда следует остановиться; усваивать и использовать полученные уроки.

Уитни Джонсон

Команда А: модель обучения и мотивации для профессионального роста ваших сотрудников

В чем секрет конкурентоспособных и высокоэффективных компаний? В том, что они состоят из слаженных, профессиональных команд. Руководители в таких компаниях стараются развивать своих людей, обучать, ставить перед ними сложные, но интересные задачи. Ведь если не развивать лучших сотрудников изнутри, то рано или поздно они уйдут из компании. За более чем двадцать лет работы в сфере коучинга, инвестиций и консалтинга Уитни Джонсон доказала, что сотрудникам нужно непрерывное обучение и новые задачи, чтобы оставаться мотивированными. На основе модели S-образной кривой обучения автор рассказывает о тех навыках, которые нужны вашим сотрудникам сейчас и которые пригодятся им в будущем. В своей книге она объясняет, как стать боссом, на которого любят работать, и создать свою команду первоклассных специалистов: от процесса найма до мотивации сотрудников.

Перри Кауфман

Системы и методы биржевой торговли

Этот колоссальный труд о трейдинге достоин самого внимательного чтения. Кауфман уверяет: «Технический анализ больше не ограничивается изучением графических моделей или идентификацией трендов. Он включает в себя внутрирыночный анализ, применение сложных индикаторов, концепцию возврата к среднему и оценку результатов тестирования». Все эти технические приемы детально разъяснены и проработаны в книге. Пристальное внимание уделено изменениям на рынках фьючерсов и акций на фоне эволюционирующего теханализа, продемонстрировано неизбежное сближение фьючерсных и фондовых трейдеров даже на уровне общей терминологии. Очередное усовершенствованное издание одной из наиболее известных книг по трейдингу. Основана на опыте автора и внушительного количества независимых трейдеров и биржевых специалистов, как и он, незабвенно влюбленных в рынок. «Одной из целей этой книги является представление множества различных методов торговли, каждый из которых имеет свой собственный профиль риска и вознаграждения, чтобы каждый трейдер понял истинную цену торговли», — пишет Кауфман. Не забывает он и о визуальном восприятии, щедро снабжая текст иллюстрациями и графическими моделями, таблицами и векторами. Специальный бонус 5-го издания — сайт, на котором собрано огромное количество дополнительной полезной информации.

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