В Красноярском Краеведческом музее открывается выставка об успешных людях

Среди героев выставки – основатель парка «Остров сокровищ» Моника Дюсуще, создатель фермы «Коза-Дереза» Андрей Болсуновский, «снежный барс» Николай Захаров… Куратором проекта был Алексей Клешко.

Выставка располагается на пароходе «Святитель Николай», в ней собраны материалы о двенадцати успешных и известных красноярцах из разных сфер деятельности.

Герои проекта - Андрей Болсуновский, Татьяна Андреева (школа «Умка»), Сергей Горбунов (меценат, глава футбольного клуба «Тотем»), Николай Захаров (альпинист), Моника Дюсюше, Евгений Зыков (архитектор), Андрей Модестов (глава краевого онкоцентра), Андрей Пашнин (артист, глава союза театральных деятелей края), Сергей Рубцов («Прима ТВ»), Светлана Тетерина («Поздеевка»), Наталья Сафонова (магазины рукоделия «Город мастеров», «Дело и забава», музей игрушки), Михаил Тарковский писатель).

Инициатором выставки выступила директор краеведческого музея Валентина Ярошевская, в сборе материала и подготовке экспозиции ей помогал трагически ушедший из жизни Алексей Клешко. Один из стендов посвящен ему.