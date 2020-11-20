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«Енисейский стандарт» назвал крупнейшее рыбное хозяйство Красноярского края

«Енисейский стандарт» назвал крупнейшее рыбное хозяйство Красноярского края
Иллюстрация: НРХ

Назаровское рыбное хозяйство является крупнейшим подобным предприятием в Красноярском крае. Уже почти 40 лет оно снабжает региональный рынок различной рыбой, в том числе и уникальных пород.

Свою историю хозяйство ведет с 1982 года. Тогда здесь разводили только карпа – по этой рыбе предприятие до сих пор остается лидером в крае. Также оно является единственным «местом обитания» сома в наших широтах. Помимо этого на Назаровском рыбном производят форель, осетров, стерлядь, белого амура, японского карпа.

Естественная среда обитания — особенность нашего хозяйства. Расположенное прямо в реке, оно обеспечивает проточность воды, что дает рыбе достаточное количество кислорода плюс качественные и сбалансированные корма. В таких условиях рыба быстро вырастает, она здорова и особенно вкусна. Это отмечают не только наши постоянные покупатели, но и специалисты», — рассказывает генеральный директор предприятия Игорь Палкин.

«Енисейский стандарт» назвал крупнейшее рыбное хозяйство Красноярского края 1Вся продукция Назаровского рыбного прошла сертификацию в соответствии с нормами Евразийского экономического союза, а также «Енисейского стандарта». Помимо этого рыба – живая, охлажденная, замороженная – регулярно проверяется Краевой ветеринарной лабораторией и испытательная лаборатория Красноярского референтного центра Россельхознадзора.

Назаровская рыба поставляется в крупные супер- и гипермаркеты города и края. В частности, в Красноярске ее можно купить:

  • ул. 78 Добровольческой бригады, 12
  • ул. Говорова, 57
  • ул. Полтавская, 38
  • Сеть магазинов «Первая верста» и «Океан-Красноярск» (пр. Свободный 28а, Ботанический бульвар 19, Светлогорская 33, Судостроительная 90)
  • Супермаркеты «Аллея»: Мате Залки 5, ул. Щорса 44
  • Гипермаркеты «Лента»: 9 Мая, 62, Свердловская, 73, Дмитрия Мартынова, 12 (ТЦ «Покровскай»), Ястынская, 19д, Мичурина, 77
  • Гипермаркеты «О`КЕЙ»: Сибирский переулок, 5а, 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»)
  • Рынок «Взлетка», ул. Октябрьская 2а.

Продается назаровская рыба и в других городах края:

  • г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, пом. 15
  • г. Ангарск, 219-й кв-л, 13, 320
  • г. Зеленогорск, ул. Песчаная, 2
  • г. Железногорск, Ленинградский пр-т 1Б
  • г. Ачинск, ул. 3-й мкр. 39
  • г. Шарыпово, мкрн. Пионерный, 9
  • г. Лесосибирск, ул. Победы, 31,Б

Назарово:

  • мкр. Промышленный узел, вл. 1, стр. 100 (Рыбное хозяйство)
  • мкр. 8, д. 10а магазин «Восточный»
  • Рыбное хозяйство «Елисей» (около моста между Березовкой и д. Ермолаево).

Также приобрести живую и охлажденную рыбу Назаровского рыбного хозяйства можно как на самом предприятии, так и заказав доставку мелкооптовой партии до адреса. Для этого достаточно позвонить в компанию по телефонам 8-963-955-29-38, 8 (39155) 5-37-73.

«Енисейский стандарт» назвал крупнейшее рыбное хозяйство Красноярского края 2

 

 

Соц.сети:

ВК https://vk.com/nazarovskoe_rybnoe
ОК https://ok.ru/nazarovskoe.rybnoe.
Инстаграм https://www.instagram.com/fish.nazarovo
Сайт: www.livelyfish.ru

 
 
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