«Автоспецбазой» теперь будет руководить профессиональный управленец

На собрании Совета директоров предприятия АО «Автоспецбаза» было принято решение освободить от занимаемой должности директора предприятия Александра Михайлова, который проработал там два года.

На его место назначен бывший городской чиновник Игорь Ким, который сумел отладить в Красноярске транспортную схему.

Игорь Ким всегда считался в Красноярске надежным исполнителем и грамотным управленцем, способным решать сложные и непосильные для многих задачи. В профессии с 22 лет — после окончания «политеха» по специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» устроился в «Городское управление транспорта и связи». По сути, основная часть карьеры как раз и связана с пассажирскими перевозками в Красноярске, которые долгое время были головной болью и для властей, и еще больше — для жителей.

За пять лет — с 2013 по 2018 год, возглавляя департамент транспорта в мэрии Красноярска, Ким сумел выстроить системную работу. Были оптимизированы маршруты, отработана транспортная схема и за пассажирские перевозки как минимум стало не стыдно. Внедрены мобильные приложения отслеживания транспорта, качественно заработала Центральная диспетчерская служба, а также, что очень важно, прекратились бешеные гонки частных перевозчиков. Обновление парка автобусов превратилось из желания в обязанность.

В январе 2018 года Ким уходит руководить Октябрьским районом. С этого момента департамент начало лихорадить. Скандалы, резкое увеличение жалоб на общественный транспорт от жителей города, сокращение маршрутов и еще много негативных факторов.

Есть у Кима и опыт работы в бизнес-структурах, который безусловно пригодится ему на новом месте. В частности — до сегодняшнего дня он являлся исполнительным директором левобережного оператора по обращению с ТКО «Красноярской рециклинговой компании». Опыт работы Кима в сфере ТКО будет востребован для АО «Автоспецбаза», которая, помимо эксплуатации полигона, в декабре прошлого года была выбрана регоператором Северной технологической зоны Красноярского края.