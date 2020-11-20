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«Автоспецбазой» теперь будет руководить профессиональный управленец

«Автоспецбазой» теперь будет руководить профессиональный управленец
Иллюстрация: web.archive.org

На собрании Совета директоров предприятия АО «Автоспецбаза» было принято решение освободить от занимаемой должности директора предприятия Александра Михайлова, который проработал там два года.

#НОВОСТИ

На его место назначен бывший городской чиновник Игорь Ким, который сумел отладить в Красноярске транспортную схему.

Игорь Ким всегда считался в Красноярске надежным исполнителем и грамотным управленцем, способным решать сложные и непосильные для многих задачи. В профессии с 22 лет — после окончания «политеха» по специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» устроился в «Городское управление транспорта и связи». По сути, основная часть карьеры как раз и связана с пассажирскими перевозками в Красноярске, которые долгое время были головной болью и для властей, и еще больше — для жителей.

За пять лет — с 2013 по 2018 год, возглавляя департамент транспорта в мэрии Красноярска, Ким сумел выстроить системную работу. Были оптимизированы маршруты, отработана транспортная схема и за пассажирские перевозки как минимум стало не стыдно. Внедрены мобильные приложения отслеживания транспорта, качественно заработала Центральная диспетчерская служба, а также, что очень важно, прекратились бешеные гонки частных перевозчиков. Обновление парка автобусов превратилось из желания в обязанность.

В январе 2018 года Ким уходит руководить Октябрьским районом. С этого момента департамент начало лихорадить. Скандалы, резкое увеличение жалоб на общественный транспорт от жителей города, сокращение маршрутов и еще много негативных факторов.

Есть у Кима и опыт работы в бизнес-структурах, который безусловно пригодится ему на новом месте. В частности — до сегодняшнего дня он являлся исполнительным директором левобережного оператора по обращению с ТКО «Красноярской рециклинговой компании». Опыт работы Кима в сфере ТКО будет востребован для АО «Автоспецбаза», которая, помимо эксплуатации полигона, в декабре прошлого года была выбрана регоператором Северной технологической зоны Красноярского края.

 

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