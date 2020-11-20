Авто, компьютеры и сахар — из-за чего растут цены в Красноярском крае

До средних показателей по России и Сибири регион пока не добрался, но разрыв сокращается. Основную лепту в этот процесс вносят непродовольственные товары.

В октябре 2020 года инфляция в Красноярском крае выросла до 3,6% — это на 0,3 процентных пункта больше, чем в октябре 2019-го, сообщают в красноярском филиале Банка России.

Основной прирост — с 3,6% в сентябре до 4,2% в октябре (год к году) — произошел в сегменте непродовольственных товаров. Это связано в основном с ослаблением рубля.

Наиболее заметно это сказалось на иностранных легковых автомобилях, темп роста цен на которые ускоряется пятый месяц подряд. Также быстрее стали расти цены на продукцию отечественного автопрома. Кроме курса рубля, на это повлияло снижение предложения на автомобильном рынке.

Из-за локдауна автозаводы выпустили меньше машин на рынок. В результате к осени автодилеры отмечали дефицит моделей популярных комплектаций машин на складах», — рассказал управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.

Цены на другие товары, зависимые от волатильности валют, тоже стали расти быстрее. В частности, это коснулось строительные материалов и компьютерной техники. Хотя на последние повлияло и увеличение спроса в связи с необходимостью многих красноярцев учиться и работать дома.

Также в октябре продолжилось ускорение роста цен на медикаменты. Это спровоцировано увеличением спроса из-за пандемии.

Продукты же хоть и подорожали, но на столько же, что и в сентябре — на 4,5%. Основной проинфляционный вклад внесла динамика цен на сахар, некоторые крупы, овощи и фрукты. Так, из-за снижений посевов и урожайности сахарной свеклы значительно ускорился рост цен на сахар, но их уровень не превысил значения января 2019 года. Произошло ускорение роста цен на рис, манную крупу и овсяные хлопья. Темпы удорожания манки и риса увеличились на фоне повышения мировых цен на сырье для их производства, а овсяных хлопьев — на фоне сокращения посевов овса и неблагоприятных погодные условия для этой культуры.

Продолжилось ускорение роста цен и на подсолнечное масло. Причина: плохой урожай подсолнечника в этом году.

Из-за окончания сезона овощей из открытого грунта и продолжающегося ограничения транспортного сообщения с Китаем увеличился темп роста цен на ряд овощей (огурцы, морковь, лук, чеснок). На фоне ослабления рубля подорожали импортные яблоки, лимоны, виноград.

А вот цены на мясомолочную продукцию и кондитерские изделия оказались более стабильны, что сдержало рост цен в продовольственном сегменте в целом.

Также практически не изменился темп прироста цен на услуги — в октябре он составил 1,54%.

Сохранившиеся ограничения на зарубежные поездки снизили пассажиропоток, в том числе на московском направлении, что усилило снижение цен на авиабилеты.

В то же время постепенное восстановление спроса населения на медицинские услуги поддерживало рост цен на них. Так, ускорился рост стоимости первичной консультации у врача специалиста, стоматологических услуг по удалению зуба и лечению кариеса.

По другим видам услуг ценовые изменения были менее существенны.

Так или иначе, но динамика роста цен в Красноярском крае оказалась менее выраженной по сравнению с показателями по России и Сибири в целом — 4% и 3,9%.

В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации», — говорят в Центробанке.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9–4,2% в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она прогнозируется на уровне 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.