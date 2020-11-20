Не надо сочинять: в Красноярском крае перенесли сроки сдачи экзаменов

В Красноярском крае из-за дистанта перенесли сроки дистанционного сочинения для 11-классников. Оно должно было пройти 2 декабря. Теперь выпускники будут сдавать сочинение 5 апреля 2021 года.

Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Напомним, успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

Также на заседании Оперативного штаба решено изменить формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. По расписанию итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.