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Путин «бесшовно» ликвидировал агентства печати и связи

Путин «бесшовно» ликвидировал агентства печати и связи
Иллюстрация: veved.ru

Президент России ликвидировал сразу два федеральных агентства — по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь).

#НОВОСТИ

Указ опубликован 20 ноября на сайте Кремля.

Функции ведомств переданы Минцифре РФ.

Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения, который займет какое-то время, прошел „бесшовно“ и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства», — переет пресс-служба слова Путина.

 

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