Путин «бесшовно» ликвидировал агентства печати и связи

Указ опубликован 20 ноября на сайте Кремля.

Функции ведомств переданы Минцифре РФ.

Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения, который займет какое-то время, прошел „бесшовно“ и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства», — переет пресс-служба слова Путина.