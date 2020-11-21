Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
76,01
90,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Кoгда Красноярск выйдет на плато по заболеваемости COVID-19

Кoгда Красноярск выйдет на плато по заболеваемости COVID-19
Иллюстрация: instagram.com

«Красноярский край близок к выходу на плато по коронавирусу», — считает федеральный эксперт. Но пока верится с трудом.

#НОВОСТИ

Красноярский край перечислен в ряду 23 российских регионов, в которых стабилизировалась ситуация с ежедневным приростом заболеваемости ковидом . Теперь они близки к выходу на плато. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Аналитик строит прогнозы, опираясь на карту регионов РФ по распространенности COVID-19, которая создана на основе официальной статистики.

Он отметил, что в Красноярском крае, как и в нескольких других регионах РФ, скорость распространения коронавируса можно назвать удовлетворительной. Однако это не касается больших городов, таких как Красноярск.

Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Уже заметно замедление в большей части регионов, однако пока еще рано судить о больших городах», — заявил Агаси Тавадян.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае ввели новые налоговые льготы для бизнесаВ Красноярском крае ввели новые налоговые льготы для бизнеса
  • Сергея Толмачева лишили депутатских полномочийСергея Толмачева лишили депутатских полномочий
  • Шолбан Кара-оол напомнил Красноярскому краю о «спорных землях»Шолбан Кара-оол напомнил Красноярскому краю о «спорных землях»
  • Больше половины сибиряков недовольны качеством своей жизниБольше половины сибиряков недовольны качеством своей жизни
  • Доклад депутатской комиссии по аварии в Норильске не сдал сессию ЗаксобраниюДоклад депутатской комиссии по аварии в Норильске не сдал сессию Заксобранию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.