Кoгда Красноярск выйдет на плато по заболеваемости COVID-19

«Красноярский край близок к выходу на плато по коронавирусу», — считает федеральный эксперт. Но пока верится с трудом.

Красноярский край перечислен в ряду 23 российских регионов, в которых стабилизировалась ситуация с ежедневным приростом заболеваемости ковидом . Теперь они близки к выходу на плато. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

Аналитик строит прогнозы, опираясь на карту регионов РФ по распространенности COVID-19, которая создана на основе официальной статистики.

Он отметил, что в Красноярском крае, как и в нескольких других регионах РФ, скорость распространения коронавируса можно назвать удовлетворительной. Однако это не касается больших городов, таких как Красноярск.