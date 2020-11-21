В БСМП начали делать быстрые тесты на COVID-19

В лаборатории БСМП пациентам начали делать быстрый анализ на COVID-19. О этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

В лабораторию закупили новое оборудование, а для работ с пробами на COVID–19 выделили отдельную зону. Здесь сотрудники одеты в специальные защитные костюмы. В день лаборатория делает 300 тестов.

Результат известен уже через 4...6 часов после взятия анализа. Информацию передают не только лечащему врачу, но и в Роспотребнадзор и в личный кабинет портала web-pacient.ru.

Тесты берут у пациентов больницы, которые поступают в приемный покой инфекционного госпиталя. Кроме этого, тесты берут и у тех, кто уже лечится в больнице с признаками респираторного заболевания.