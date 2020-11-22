Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
76,01
90,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Идет охота на волков: в Туве сформировано 114 бригад

Идет охота на волков: в Туве сформировано 114 бригад
Иллюстрация: tuvaonline

В Туве снова собрали бригады из охотников, чтобы урегулировать количество волков путем отстрела. Участие в контроле численности особей примут более 700 охотников. Всего собрано 114 бригад.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает tuvaonline.ru со ссылкой на министерство природных Ресурсов и экологии Тувы.

На сегодняшний день продолжается прием шкур волков, добытых в текущем году на территории республики, по адресу: Республика Тыва, Кызыл, ул. Московская 2А, 1 этаж. Шкуры волков, добытые в прошлых годах — не принимаются. Вознаграждение охотникам за каждого добытого волка независимо от пола и возраста составляет — 4 тыс. рублей», — поясняют в ведомстве.

Количество волков, обитающих на территории Республики Тува регулируется для того, чтобы сократить экономический ущерб, наносимый сельскому и охотничьему хозяйству и снизить уровень эпизоотической активности в природных очагах бешенства, тем самым обеспечить охрану здоровья и жизни населения.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Автоспецбазой» теперь будет руководить профессиональный управленец«Автоспецбазой» теперь будет руководить профессиональный управленец
  • Доклад депутатской комиссии по аварии в Норильске не сдал сессию ЗаксобраниюДоклад депутатской комиссии по аварии в Норильске не сдал сессию Заксобранию
  • Путин «бесшовно» ликвидировал агентства печати и связиПутин «бесшовно» ликвидировал агентства печати и связи
  • В Красноярском Краеведческом музее открывается выставка об успешных людяхВ Красноярском Краеведческом музее открывается выставка об успешных людях
  • А какой ты предприниматель: пройти онлайн-тестА какой ты предприниматель: пройти онлайн-тест
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.