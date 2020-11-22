Идет охота на волков: в Туве сформировано 114 бригад

В Туве снова собрали бригады из охотников, чтобы урегулировать количество волков путем отстрела. Участие в контроле численности особей примут более 700 охотников. Всего собрано 114 бригад.

Об этом сообщает tuvaonline.ru со ссылкой на министерство природных Ресурсов и экологии Тувы.

На сегодняшний день продолжается прием шкур волков, добытых в текущем году на территории республики, по адресу: Республика Тыва, Кызыл, ул. Московская 2А, 1 этаж. Шкуры волков, добытые в прошлых годах — не принимаются. Вознаграждение охотникам за каждого добытого волка независимо от пола и возраста составляет — 4 тыс. рублей», — поясняют в ведомстве.

Количество волков, обитающих на территории Республики Тува регулируется для того, чтобы сократить экономический ущерб, наносимый сельскому и охотничьему хозяйству и снизить уровень эпизоотической активности в природных очагах бешенства, тем самым обеспечить охрану здоровья и жизни населения.