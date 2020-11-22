В едином стиле строят павильоны предприниматели Октябрьского района

Первая очередь торговых объектов, созданная на средства предпринимателей в едином стиле, открылась в Октябрьском районе Красноярска на улице Вильского, 28.

Первая часть из запланированных в данном ансамбле 10 объектов уже открылись. Среди них кафе, зоо- и цветочный магазины, закусочная.

Строительство продолжается, одновременно с ней ведется и благоустройство территории. Уже проведено освещение, построен небольшой сквер с беседками и лавочками. Появился даже общественный туалет с комнатой матери и ребенка.

Для отходов предприниматели построили специальный мусоросборник. Территория оборудована камерами наблюдения, которые подключены к городской системе «Безопасный город».

Пока в этом комплексе павильонов разместились те предприниматели, кто искал компенсационное место за ранее снесенную торговую точку. В будущем их будут на общих условиях выставлять на конкурс, одним из обязательных условий которого будет согласие вкладываться в благоустройство и содержание территории. Привлечение частных средств уже позволило бюджету сэкономить около 30 миллионов рублей.

В планах на следующий год — продолжить развивать сквер, построенный рядом с павильонами. Он будет посвящен знаменитому сибирскому спортсмену Ивану Ярыгину.