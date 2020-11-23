Губернатор Усс поддержал переименование Северной Земли в землю Николая II

С таким предложением несколько месяцев назад выступила группа общественников, среди которых внучка первооткрывателя архипелага Бориса Вилькицкого - Ирина Тихомирова и депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В конце сентября в адрес правительства Красноярского края было направлено письмо с предложением переименовать архипелаг Северная Земля в Северном Ледовитом океане, вернув ему историческое название – земля Императора Николая II. Инициативу рассмотрел комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания края.

Как стало известно ТАСС, губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал эту идею. Об этом говорится в письме на имя спикера Заксобрания региона Дмитрия Свиридова, подписанным первым вице-губернатором - руководителем администрации губернатора региона Сергеем Пономаренко.

К губернатору Красноярского края А.В. Уссу и в ваш адрес обратился депутат Государственной думы Федерального собрания РФ В. В. Зубарев с общественной инициативой о возвращении архипелагу Северная Земля исторического названия «Земля Императора Николая II». Губернатор края поддержал данное предложение», - цитирует письмо ТАСС.

В документе также отмечается, что в 2006 году дума Таймырского автономного округа (позже территория получила статус Таймырского муниципального района Красноярского края) приняла решение вернуть Северной Земле историческое название, однако процедура не была завершена.

Как отмечает ТАСС, на инициативу также получен ответ Русского географического общества, где отмечается, что переименование архипелага – не первоочередная задача по сохранению истории освоения Арктики. Важнее «целенаправленная работа со стороны государства, научных и общественных организаций по выявлению, сохранению и популяризации топонимического наследия, повышению доступности для населения современных топографических карт и атласов, подготовка и издание специальных атласов, карт и книг».

Также свои ответы на инициативу должны дать Академия наук, МГУ, СФУ, администрация Таймырского муниципального района.

Архипелаг открыт 4 сентября 1913 года гидрографической экспедицией Бориса Вилькицкого и назван «Тайвай» - сокращение от названий экспедиционных судов «Таймыр» и «Вайгач». В 1914 году архипелаг официально был назван Земля Императора Николая II. Свое нынешнее название архипелаг получил в 1926 году.

В постановлении таймырской думы от 1 декабря 2006 года было предложено переименовать не только сам архипелаг, но и его острова: Малый Таймыр в остров Цесаревича Алексея, остров Октябрьской революции в остров Святой Александры, остров Большевик в остров Святой Ольги, остров Комсомолец в остров Святой Марии, остров Пионер в остров Святой Татьяны и остров Домашний в остров Святой Анастасии. Однако Законодательное собрание объединенного Красноярского края не поддержало это решение.

В настоящее время на Северной Земле расположены пограничный пункт и метеостанция.