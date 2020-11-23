В Омской области из-за коронавируса отменили новогодние корпоративы

До 15 января продлен режим повышенной готовности в Омской области. Оперштаб региона по борьбе с коронавирусом запретил проведение новогодних корпоративов и других праздничных массовых мероприятий.

На сегодняшнем заседании оперативного штаба приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 15 января», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Запрещено проведение предновогодних банкетов и корпоративов на предприятиях общественного питания, отменены все новогодние массовые мероприятия. Разрешено провести новогодние утренники в школах и детских садах, но только без родителей и только в своих классах или группах.

Кроме того жителей региона старше 65 лет с 25 ноября обяжут сидеть дома, выйти можно будет только в поликлинику, магазин, на прогулку с домашним животным, на работу или для занятий спортом. При этом запрет не касается работников государственных органов, здравоохранения, образования, социальной защиты и непрерывных производств.