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В Омской области из-за коронавируса отменили новогодние корпоративы

В Омской области из-за коронавируса отменили новогодние корпоративы
Автор фото: Wilfried Pohnke. Иллюстрация: pixabay.com

До 15 января продлен режим повышенной готовности в Омской области. Оперштаб региона по борьбе с коронавирусом запретил проведение новогодних корпоративов и других праздничных массовых мероприятий.

#НОВОСТИ

На сегодняшнем заседании оперативного штаба приняли решение о продлении режима повышенной готовности до 15 января», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Запрещено проведение предновогодних банкетов и корпоративов на предприятиях общественного питания, отменены все новогодние массовые мероприятия. Разрешено провести новогодние утренники в школах и детских садах, но только без родителей и только в своих классах или группах.

Кроме того жителей региона старше 65 лет с 25 ноября обяжут сидеть дома, выйти можно будет только в поликлинику, магазин, на прогулку с домашним животным, на работу или для занятий спортом. При этом запрет не касается работников государственных органов, здравоохранения, образования, социальной защиты и непрерывных производств.

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