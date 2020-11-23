Монголия закрыла границу с Тувой до весны

О причинах официально не сообщается. Но алтайский пункт пропуска, как и еще два тувинских, закрыли в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Пограничные пункту пропуска автомобильного транспорта на границе Тувы и Монголии временно закрыты. Об этом сообщает « Интерфакс-Сибирь », со ссылкой на посольство РФ в Улан-Баторе.

По информации, полученной агентством от правительства республики, пункт Боршоо с 23 ноября 2020 года до 01 апреля 2021 года. Ранее — с 16 ноября — на неопределенный срок закрылись Арцсуурь и Тэс.

О причинах закрытия Боршоо не сообщается. Но проезд через Арцсуурь и Тэс заблокировали для сдерживания распространения COVID-19. Также как через пункт пропуска Цагааннуур на алтайском участке границы — сейчас он работает лишь каждую вторую и четвертую неделю месяца и только на пропуск транспорта, перевозящего топливо.

Добавим, что на 22 ноября 2020 года суточный прирост заболевших COVID-19 в Туве составил 106 человек, а в Монголии 47.