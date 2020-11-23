Для строителей «Серного проекта» в Норильске открыли современное общежитие

Первая очередь временного жилого комплекса для рабочих, занятых на строительстве «серного проекта» в Норильске, сдана в эксплуатацию. Это общежитие европейского типа на 400 мест.

Комплекс целиком рассчитан на размещение 1000 человек, в том числе 50 мест в общежитиях будут оборудованы по категории «комфорт». Современные европейского типа жилые помещения строятся из блок-модулей с подключением к центральным инженерным сетям. Сдается в эксплуатацию такое общежитие «под ключ», с необходимым набором мебели, бытовой техники и прочим оборудованием. Кроме того на территории жилого городка построены здание КПП, столовая на 250 посадочных мест и медицинский пункт, где предусмотрены изолятор на 15 человек, а также три палаты на 3-4 пациента (включая два места для интенсивной терапии). Также на территории комплекса разместят спортивный блок с теннисным и бильярдным столами, велотренажёрами, беговыми дорожками и кардиотренажёрами. В 2021 году комплекс намерены расширить, чтобы в нем могли разместиться 2000 человек.

Такое количество рабочих и специалистов необходимо для реализации «серного проекта» - масштабной экологической программы «Норникеля», направленной на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Строительство городка обойдется компании примерно в два миллиарда рублей, однако такие расходы необходимы, считает старший вице-президент – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Для компании очень важно, чтобы работники не только качественно работали, но и не менее качественно отдыхали и с пользой проводили свой досуг. Можно сказать, что жилой городок – это часть «серного проекта», - рассказал Николай Уткин.

«Серный проект» - это комплексная модернизация производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске, не имеющая аналогов в мире как по масштабам, так и по внедряемым решениям. Проект предполагает строительства мощностей по утилизации диоксида и частичную реконфигурацию металлургического производства. При этом внедряемые решения учитывают как специфику рудной базы Норильского промышленного района, технологических процессов предприятий, так и особенности северной логистики: самый надежный транспортный коридор в Норильск – это авиасообщение.

Учитывая все имеющиеся ограничения, в компании остановились на следующей технологии переработки, фактически соединяющей в себе две. Диоксид серы улавливается в серную кислоту, а затем она перерабатывается в безопасный продукт - гипс. По отдельности обе технологии применяются в производстве давно, но только в Норильске они станут единой цепочкой.

Промежуточное производство серной кислоты с высокой степенью утилизации диоксида серы отработано на сотнях установок по всему миру на протяжении десятков лет. Это наиболее проверенный и эффективный способ утилизации диоксида серы в металлургии. Технология позволяет улавливать 99% и более газа с агрегатов, на которых она установлена», - отмечает старший вице-президент компании «Норникель» Сергей Дубовицкий.

Переработка диоксида серы в гипс позволяет еще и снизить до минимума выбросы твердых загрязняющих веществ. И одновременно - исключать сброс неутилизированных сточных вод.

По мере модернизации производства компания планирует сократить выбросы вредных веществ к 2023 году на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025 – на 90% (в 10 раз). На реализацию экологической программы потребуется более 150 млрд рублей.

Один из главных объектов «серного проекта» - цех, где будет происходить основная операция по гашению серной кислоты известью. Он будет 96 метров в ширину, 216 в длину, высота строения составит почти 44 метра. Рабочим предстоит выполнить устройство бетонных фундаментов и смонтировать каркас из металлоконструкций. Кроме того ведутся работы по строительству гипсохранилища, куда будут складироваться гипсовые отходы в объеме 660 тонн в час. Уже сейчас на объектах трудятся несколько сотен человек, к следующему лету на площадке будут задействованы до 1500 рабочих.

В «Норникеле» считают, что технологии, применяющиеся при реализации «Серного проекта», будут интересны металлургическим компаниям, имеющим проблемы со сбытом серной кислоты. По результатам реализации программы норильчане готовы поделиться опытом со всеми, кому он может быть полезен.