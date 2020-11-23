Энергетики напомнили красноярцам: с 1 января 2021 года вернутся пени и отключения за долги

С 1 января 2021 года будет снят мораторий на применение пени и возобновится введение ограничений должникам по коммунальным услугам. Ограничения были введены в апреле до конца 2020 года.

Введя мораторий на отключение должников и начисление пени, правительство России планировало снизить финансовую нагрузку на граждан в первую волну коронавируса, когда в стране был объявлен карантин и нерабочие дни. При этом поставщикам коммунальных ресурсов было разрешено взимать долги через суд. 31 декабря 2020 года мораторий заканчивается, и энергетики вернут себе право отключать недобросовестных потребителей.

Необходимо понимать, что приостановка санкций до конца года – это не прощение долгов, а отсрочка их взыскания. - Энергосистема и другие коммунальные структуры не могут работать без полноценного финансирования, а временный отказ от применения жестких мер к должникам чувствительно снизил платежную дисциплину населения. Определенная категория жителей не платит не потому, что у них средств, а потому что «теперь можно». Они не осознают, что к 1 января могут накопить неподъемную задолженность, и сразу после новогодних праздников попасть под ограничение электроэнергии», - говорит и.о. исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

Красноярскэнергосбыт настоятельно рекомендует своим клиентам не доводить ситуацию с неплатежами до крайних мер, и погасить задолженность. Энергетики заявляют, что готовы рассмотреть индивидуальные условия расчетов с абонентами, испытывающими финансовые трудности.