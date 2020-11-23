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Крупнейший деревообработчик региона запустил акселератор инновационных проектов в ЛПК

Крупнейший деревообработчик региона запустил акселератор инновационных проектов в ЛПК
Иллюстрация: pixabay.com

Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Красноярского края, «Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс» (ПЛПК), при поддержке Global Venture Alliance запустил ForestTech Accelerator.

#БИЗНЕС
Одна из первых в России программ акселерации и пилотирования инновационных решений в области лесной промышленности призвана найти и внедрить передовые технологии в процесс заготовки и переработки леса. У стартапов будет возможность получить полноценную экспертизу своего решения в применении к отрасли, адаптировать его под конкретного бизнес-заказчика внутри крупного предприятия, запустить пилотный проект на тестовой площадке и далее перейти в полноценное масштабирование своей технологии. Пилотирование стартапов будет проходить на возмездной основе, с полноценной поддержкой акселератора. 
 
Программа ForestTech Accelerator будет работать с большим пулом промышленных партнеров, нуждающихся в автоматизации и цифровизации процесса, учета, планирования и многих других аспектов производства. Эксперты Global Venture Alliance провели исследование инновационных запросов на ряде ЛПК и, пообщавшись с ключевыми сотрудниками, выявили ряд зон, в которых инновационные стартап-решения могут принести наибольшую пользу как предприятию, так и работникам. 
 
По итогам исследования, в первый набор акселератора приглашаются стартапы по 6 направлениям:
1. Учет и управление ресурсами предприятия
2. HR-Tech
3. Новые продукты и бизнес-модели
4. Ремонты и модернизация
5. Маркетинг и продажи
6. Иные отраслевые технологии
 
В рамках акселерационной программы со стартапами будут работать профессиональные коучи/трекеры, эксперты отрасли ЛПК, бизнес-заказчики на предприятиях, инновационные менеджеры − всего более 50 человек. Данная программа может стать точкой входа в одну из крупнейших отраслей страны для масштабирования своих технологий. 
Несмотря на многовековую историю, лесная отрасль − это по-прежнему «голубой океан». Совокупность факторов, в том числе фокус на sustainable living, приведут к тому, что уже в ближайшее время отрасль очень сильно поменяется. Разрушающие привычные подходы технологии и актуальные тренды дадут импульс к формированию принципиально нового рынка, товаров с новыми потребительскими качествами, новых продуктов на основе древесины. Как когда-то банковский сектор буквально за несколько лет прошел путь от бумажных денег к возможности оплачивать покупки часами, так и лесная индустрия сегодня копит энергию для того, чтобы в короткое время выйти на принципиально новый уровень своего развития», − уверен председатель совета директоров ПЛПК Олег Малкин.  
Прием заявок в ForestTech Accelerator продлится до 27 декабря 2020 года. 
 
Автор: Наталья Повольнова
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