Крупнейший деревообработчик региона запустил акселератор инновационных проектов в ЛПК

Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Красноярского края, «Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс» (ПЛПК), при поддержке Global Venture Alliance запустил ForestTech Accelerator.

Одна из первых в России программ акселерации и пилотирования инновационных решений в области лесной промышленности призвана найти и внедрить передовые технологии в процесс заготовки и переработки леса. У стартапов будет возможность получить полноценную экспертизу своего решения в применении к отрасли, адаптировать его под конкретного бизнес-заказчика внутри крупного предприятия, запустить пилотный проект на тестовой площадке и далее перейти в полноценное масштабирование своей технологии. Пилотирование стартапов будет проходить на возмездной основе, с полноценной поддержкой акселератора.

Программа ForestTech Accelerator будет работать с большим пулом промышленных партнеров, нуждающихся в автоматизации и цифровизации процесса, учета, планирования и многих других аспектов производства. Эксперты Global Venture Alliance провели исследование инновационных запросов на ряде ЛПК и, пообщавшись с ключевыми сотрудниками, выявили ряд зон, в которых инновационные стартап-решения могут принести наибольшую пользу как предприятию, так и работникам.

По итогам исследования, в первый набор акселератора приглашаются стартапы по 6 направлениям:

1. Учет и управление ресурсами предприятия

2. HR-Tech

3. Новые продукты и бизнес-модели

4. Ремонты и модернизация

5. Маркетинг и продажи

6. Иные отраслевые технологии

В рамках акселерационной программы со стартапами будут работать профессиональные коучи/трекеры, эксперты отрасли ЛПК, бизнес-заказчики на предприятиях, инновационные менеджеры − всего более 50 человек. Данная программа может стать точкой входа в одну из крупнейших отраслей страны для масштабирования своих технологий.

Несмотря на многовековую историю, лесная отрасль − это по-прежнему «голубой океан». Совокупность факторов, в том числе фокус на sustainable living, приведут к тому, что уже в ближайшее время отрасль очень сильно поменяется. Разрушающие привычные подходы технологии и актуальные тренды дадут импульс к формированию принципиально нового рынка, товаров с новыми потребительскими качествами, новых продуктов на основе древесины. Как когда-то банковский сектор буквально за несколько лет прошел путь от бумажных денег к возможности оплачивать покупки часами, так и лесная индустрия сегодня копит энергию для того, чтобы в короткое время выйти на принципиально новый уровень своего развития», − уверен председатель совета директоров ПЛПК Олег Малкин.

Прием заявок в ForestTech Accelerator продлится до 27 декабря 2020 года.